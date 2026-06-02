02 июня 2026 в 14:02

Обломки судна у Курил оказались останками американской подлодки

Американские историки подтвердили, что части судна, найденного у берегов Курил в 2017 году, принадлежат подводной лодке USS Herring, затонувшей в 1944 году, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Командования военно-морской истории и наследия США. Остатки подлодки находятся на глубине более 91 м у берегов острова Матуа.

Используя собранные и предоставленные РГО данные, <…> отдел подводной археологии командования подтвердил, что место крушения является последним пристанищем [подводной лодки] USS Herring (SS-233), которая считалась пропавшей в море с 1 июня 1944 года, — говорится в заявлении.

По данным американских историков, подводная лодка была введена в строй в 1942 году. До своего исчезновения она совершила восемь боевых походов и потопила семь кораблей противника. Последний раз ее видели 31 мая 1944 года во время встречи с подлодкой USS Barb. На следующий день экипаж USS Barb зафиксировал звуки подводных взрывов. Позднее японская сторона сообщила об обстреле, предположительно, USS Herring береговыми батареями.

Ранее в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт на $196,5 млн (14,7 млрд рублей) на разработку проекта атомной подводной лодки для иностранного государства. Контракт, опубликованный на сайте ведомства, не уточняет, для какой именно страны будет осуществляться программа.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
