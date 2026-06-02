Обломки судна у Курил оказались останками американской подлодки В США подтвердили, что найденные у Курил обломки принадлежат подлодке Herring

Американские историки подтвердили, что части судна, найденного у берегов Курил в 2017 году, принадлежат подводной лодке USS Herring, затонувшей в 1944 году, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Командования военно-морской истории и наследия США. Остатки подлодки находятся на глубине более 91 м у берегов острова Матуа.

Используя собранные и предоставленные РГО данные, <…> отдел подводной археологии командования подтвердил, что место крушения является последним пристанищем [подводной лодки] USS Herring (SS-233), которая считалась пропавшей в море с 1 июня 1944 года, — говорится в заявлении.

По данным американских историков, подводная лодка была введена в строй в 1942 году. До своего исчезновения она совершила восемь боевых походов и потопила семь кораблей противника. Последний раз ее видели 31 мая 1944 года во время встречи с подлодкой USS Barb. На следующий день экипаж USS Barb зафиксировал звуки подводных взрывов. Позднее японская сторона сообщила об обстреле, предположительно, USS Herring береговыми батареями.

