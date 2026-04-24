Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:17

Пентагон крупно потратится на проект подлодки для союзника

Пентагон заключил контракт в $196,5 млн на проект подлодки для другой страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская компания General Dynamics получила контракт на $196,5 млн (14,7 млрд рублей) на разработку проекта атомной подводной лодки для иностранного государства, сообщили в Пентагоне. Контракт, опубликованный на сайте ведомства, не уточняет, для какой именно страны будет осуществляться программа.

В заявлении министерства говорится, что корпорация General Dynamics Electric Boat предоставит инженерно-техническую помощь, услуги по проектированию и передаче проекта атомной подлодки в рамках поставок за рубеж военной продукции. Работы будут проводиться как на территории США, так и за рубежом, а завершить контракт планируется до апреля 2027 года.

Австралийский телеканал ABC утверждает, что контракт проходит по линии оборонного сотрудничества AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США. По данным СМИ, сумма будет оплачена из средств, которые Канберра направит Вашингтону в рамках этого соглашения.

Ранее американская компания Tiberius Aerospace провела огневые испытания 155-мм артиллерийского снаряда TRBM 155HG Sceptre («Скипетр») с жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Как сообщил разработчик, ключевым этапом стал успешный запуск двигателя после воздействия стартовых перегрузок порядка 18 тыс. g, а также подтверждение стабильной динамики полета.

США
Пентагон
подлодки
AUKUS
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.