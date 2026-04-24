Пентагон крупно потратится на проект подлодки для союзника Пентагон заключил контракт в $196,5 млн на проект подлодки для другой страны

Американская компания General Dynamics получила контракт на $196,5 млн (14,7 млрд рублей) на разработку проекта атомной подводной лодки для иностранного государства, сообщили в Пентагоне. Контракт, опубликованный на сайте ведомства, не уточняет, для какой именно страны будет осуществляться программа.

В заявлении министерства говорится, что корпорация General Dynamics Electric Boat предоставит инженерно-техническую помощь, услуги по проектированию и передаче проекта атомной подлодки в рамках поставок за рубеж военной продукции. Работы будут проводиться как на территории США, так и за рубежом, а завершить контракт планируется до апреля 2027 года.

Австралийский телеканал ABC утверждает, что контракт проходит по линии оборонного сотрудничества AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США. По данным СМИ, сумма будет оплачена из средств, которые Канберра направит Вашингтону в рамках этого соглашения.

