В США испытали необычный артиллерийский снаряд

Американская компания Tiberius Aerospace провела огневые испытания 155-мм артиллерийского снаряда TRBM 155HG Sceptre («Скипетр») с жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Как сообщил разработчик, ключевым этапом стал успешный запуск двигателя после воздействия стартовых перегрузок порядка 18 тыс. g, а также подтверждение стабильной динамики полета.

Разработчик заявил, что данное тестирование стало настоящим мировым прорывом. Компания переходит к следующему этапу — крупным полигонным испытаниям.

Длина снаряда составляет 1,55 м, масса — 47,5 кг, максимальная дальность стрельбы достигает 140-160 км. Скорость на начальном этапе — около 3,5 Маха, а рабочая высота превышает 19,8 тыс. м, что выше типичной дистанции действия средств РЭБ.

Снаряд может применяться из любого 155-мм орудия без дополнительных модификаций. Его стоимость составит около $52 тыс. (около 3,9 млн рублей) без учета боевой части и топлива, что значительно дешевле управляемого снаряда M982 Excalibur (до $178 тыс. или 13,3 млн рублей в 2023 году).

