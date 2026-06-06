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06 июня 2026 в 16:38

Львовские депутаты забыли выключить трансляцию и напились в прямом эфире

Во Львове депутаты забыли выключить камеру и показали застолье после заседания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Депутаты горсовета Каменки-Бугской во Львовской области забыли выключить трансляцию после заседания и случайно показали свое застолье с алкоголем, сообщает «Львовский портал». Украинские чиновники накрыли стол, а потом начали наполнять стаканы и веселиться прямо в сессионном зале.

Кадры с употреблением чиновниками спиртного на рабочем месте разошлись в украинском сегменте интернета. Оригинальное же видео со страницы горсовета в YouTube было оперативно удалено.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении схемы хищения зерна. Чиновники госкорпорации и иностранная фирма нанесли ущерб в $17,7 млн (1,5 млрд рублей). Следствие установило, что в 2021 году руководство госкорпорации подписало четыре контракта с зарубежной компанией на поставку фуражной кукурузы, причем товар требовалось оплатить полностью до перехода права собственности.

Кроме того, политтехнолог Михаил Павлив заявил, что отсутствие у Украины реального суверенитета подталкивает ее элиты к масштабному воровству. Чиновники, по его словам, не видят будущего своих семей в этой стране, что и порождает колоссальный уровень коррупции.

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