Политтехнолог объяснил причину «безбожного» воровства на Украине

Отсутствие суверенитета толкает украинские элиты к безбожному воровству, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, чиновники не связывают будущее своих семей с этой страной, что напрямую влияет на уровень коррупции.

Украина — это государство, у которого нет значительной доли собственного суверенитета, которое даже у элит не вызывает ощущения надежности и уверенности, что они готовы оставить своих детей жить в этой стране. Конечно, это порождает ситуацию, когда воруют безбожно и без устали, — считает эксперт.

Политтехнолог подчеркнул, что борьба с коррупцией на Украине на деле сводится исключительно к внутривластным разборкам. Речь идет лишь о попытках нанести удар по политическим или бюрократическим оппонентам либо выдавить конкурентов из власти, как сейчас происходит с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком, предположил он.

Ермак сохраняет определенную долю неформального влияния, но сейчас получил сильнейший удар. И по факту это не вопрос коррупции, а вопрос переформатирования окружения Владимира Зеленского. Те, кто стоит за этим, не борются с коррупцией, — резюмировал собеседник.

Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах. По его словам, программа должна укрепить экономическую устойчивость Украины, увеличить внутренние доходы и усилить борьбу с коррупцией.