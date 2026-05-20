Украина стала на шаг ближе к получению €90 млрд от Европы

Украина стала на шаг ближе к получению €90 млрд от Европы Еврокомиссия и Украина подписали меморандум по кредиту Киеву на €90 млрд

Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению Киеву кредита на €90 млрд (7,8 трлн рублей) в 2026–2027 годах, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис в соцсети X. По его словам, программа должна укрепить экономическую устойчивость Украины, увеличить внутренние доходы и усилить борьбу с коррупцией.

Сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи уверенно приближает нас к первому траншу кредита поддержки Украины. Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале, — написал Домбровскис.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Украина потратит первые выплаты по новому кредиту от Евросоюза в размере €90 млрд на закупку дронов. Она уточнила, что деньги поступят на счет Киева в июне 2026 года.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар рассказал, что некоторые политики Евросоюза называют кредит Украине на €90 млрд фактически подарком. Причиной таких оценок называют сомнения в том, что Киев сможет вернуть эти средства.