Украина потратит первые выплаты по новому кредиту от Евросоюза в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей) на дроны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции, трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии. Каллас уточнила, что деньги поступят на счет Киева в июне 2026 года.
Ранее Каллас заявила, что министры обороны стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе механизмы использования кредита для обеспечения военных потребностей Украины. В переговорах принял участие глава Минобороны Украины Михаил Федоров.
До этого кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что США задержали поставки оружия Киеву из-за хамства украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что политик свободно критикует американского лидера Дональда Трампа, не задумываясь о его злопамятности.
До этого Христофору отметил, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. По его словам, после получения €90 млрд Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год.