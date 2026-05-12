«Уже в июне»: Каллас раскрыла, на какое оружие пойдет новый кредит Киеву Каллас: Киев потратит первый транш нового кредита в €90 млрд на дроны

Украина потратит первые выплаты по новому кредиту от Евросоюза в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей) на дроны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции, трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии. Каллас уточнила, что деньги поступят на счет Киева в июне 2026 года.

Ранее Каллас заявила, что министры обороны стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе механизмы использования кредита для обеспечения военных потребностей Украины. В переговорах принял участие глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что США задержали поставки оружия Киеву из-за хамства украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что политик свободно критикует американского лидера Дональда Трампа, не задумываясь о его злопамятности.

До этого Христофору отметил, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. По его словам, после получения €90 млрд Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год.