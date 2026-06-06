Рак, мысли о суициде, смерть дочери: куда пропал Владимир Стержаков

Актер Владимир Стержаков 6 июня отмечает 67-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь артиста, чем он занимается сейчас?

Чем известен Стержаков

Владимир Стержаков вырос в Таллине. Родители актера прожили вместе 54 года, несмотря на трудности с воспитанием троих детей, в семье всегда были любовь, поддержка и счастье.

Творческие способности у Владимира проявились еще в школе. После девятого класса юноша поступил в училище при Русском драматическом театре. Будущий актер почти все время проводил на репетициях, из-за чего делал уроки по ночам и засыпал на школьных занятиях. Педагоги жаловались директору, который в свою очередь попросил их быть мягче. Директор первым поверил в успех Владимира.

Получив аттестат, Стержаков поехал в Москву и подал документы в несколько театральных вузов. Его приняли в три заведения, но он выбрал Школу-студию МХАТ. Учился на курсе Василия Маркова и после выпуска был приглашен Олегом Ефремовым в труппу МХАТа.

Вскоре начинающему актеру пришла повестка, и он отправился в военкомат. Там удивились его намерению служить. Военком предложил ему место в Театре Советской армии, но Стержаков отказался. Он объяснил это просто: отец воевал в Великую Отечественную, мать пережила плен, а дед погиб на фронте. Владимир решил, что должен пройти этот путь на общих основаниях.

После двух лет службы в саперных войсках актер вернулся к сценической деятельности.

После раздела МХАТа в 1987 году Владимир Стержаков перешел в МХАТ имени Чехова вслед за Олегом Ефремовым. Начинал с массовых сцен, но позже получал серьезные роли. Параллельно с театром снимался в кино. В 1990-е годы, когда сцена и кино переживали трудности, Стержаков работал грузчиком, водителем и мойщиком подъездов, но не оставлял актерскую профессию. В 2000 году, после смерти Ефремова и назначения Олега Табакова, Стержаков покинул труппу, что вызвало много разговоров.

По словам артиста, вышла компрометирующая статья, в которой говорилось, что он нелестно отзывался о руководителе МХАТа Олеге Табакове и его жене Марине Зудиной. Стержаков считает, что клевету о нем распространил коллега, актер Станислав Садальский, и назвал произошедшее подлостью. После этой статьи у артиста начались проблемы с ролями.

«Садальский. Мне помощник Табакова сказал, что „мне не жить“. Все это потом отражается на распределении ролей, 20 лет я отыграл в театре, и были главные роли, а тут мне досталась проходная роль почти без слов», — поделился Стержаков.

Сегодня в фильмографии Владимира насчитывается около 240 работ. Он продолжает активно сниматься, часто получая главные роли. Коллеги уважают его за опыт, дисциплину и талант. Актер убедительно играет как романтиков, так и отрицательных персонажей. Среди его самых известных проектов — «Маргоша», «Широка река», «Одиссея сыщика Гурова», «Молодежка» и другие.

Как сложилась личная жизнь Стержакова

Первый брак актера был фиктивным. Он хотел получить столичную прописку и остаться в театре. Стержаков женился на москвичке Елене. Они бесплатно жили в ее квартире вместе с родителями, которые не знали о фиктивности брака.

«Время абсолютно другое было, когда люди существовали бескорыстно. <...> Мы жили под одной крышей — у ее родителей, потому что куда я денусь? Где я буду жить? Денег нет. Общежитие закончилось с окончанием института. <...> Человек безумно мне помог, но у меня же своя жизнь какая-то была», — сказал актер.

Настоящей первой супругой стала выпускница Московского энергетического института Алла. Пара хотела детей, поэтому с трудом оправилась от постигнувшей их трагедии. Девочка, которой успели выбрать имя Евгения, умерла до рождения.

После этого Алла годами лечилась, не опуская рук. Со временем супруга артиста смогла забеременеть и в семье появились сыновья Денис и Алексей. Сейчас Стержаков мечтает о внуках.

Чем болел Стержаков

В 2016 году актеру диагностировали рак. Во время спектакля он внезапно почувствовал резкое ухудшение состояния.

«Начали играть спектакль с Маратом Башаровым, с Ирой Медведевой. И я чувствовал себя неважно. Как мне потом говорят, я упал ровно через 18 минут после начала спектакля. Смог доползти, в прямом смысле слова, до кулис и попросил вызвать скорую помощь», — поделился Стержаков в шоу «Секрет на миллион».

По словам актера, один фельдшер «возомнил себя большим врачом» и ошибочно поставил ему четвертую стадию рака. На самом деле это была третья. После постановки диагноза у артиста появились мысли о самоубийстве.

«Как бы это пафосно ни звучало, но я домой уже не хотел возвращаться. Быть обузой, быть мебелью. Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное» — откровенно признался актер.

Семья Стержакова всегда поддерживала его во время химиотерапии и долгого лечения. Благодаря нескольким операциям и заботе близких, артист не только взял болезнь под контроль, но и одержал над ней победу.

Чем Стержаков занимается сейчас

Владимир Стержаков продолжает активно трудиться в театре и кино.

Он участвует в спектаклях театра Надежды Бабкиной «Русская песня» и антрепризах.

В январе 2026 года зрители насладились фильмом «Ландыши. Вторая весна», в котором актер вновь воплотил образ Мамая. Тогда же на канале «Россия 1» вышла драма «Омут», где он сыграл бизнесмена Тимофеева, антагониста семьи Ветровых. В феврале канал представил сериал «Я буду помнить», где Стержаков исполнил одну из второстепенных ролей.

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