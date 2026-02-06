Борющийся с раком Стержаков пришел проститься со вдовой Алексея Баталова

Проходящий лечение от онкологического заболевания актер Владимир Стержаков пришел проститься со вдовой народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаной Леонтенко, сообщил корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания прошла в Москве на Преображенском кладбище.

Артист появился в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища.

Ранее сообщалось, что дочь Леонтенко Мария не смогла сдержать эмоций после отпевания матери. Женщина расплакалась в ходе церемонии прощания с артисткой.

До этого директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина уточнила, что все расходы по захоронению вдовы Баталова полностью взял на себя Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым. Она добавила, что союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.

В четверг, 5 февраля, юрист Татьяна Кириенко сообщила, что Леонтенко умерла на 91-м году жизни. По ее словам, Леонтенко скончалась у себя дома в Москве. Представительница семьи отметила, что прощание с Леонтенко состоится 6 февраля. Оно пройдет на Преображенском кладбище в Москве.