«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова

Актриса Елена Скороходова жестко прокомментировала смерть Гитаны Леонтенко, вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова, подчеркнув, что она искалечила несколько жизней, сообщает телеканал ТВЦ. Звезда фильмов «Одиноким предоставляется общежитие» и «Бабник» не стала скрывать своего негативного отношения.

[Гитана Леонтенко] искалечила четыре жизни. В первую очередь своего несчастного мужа, которого увела из семьи, заставила забыть свою дочь, не узнать внучку, она зомбировала его, превратила в манкурта. Она свела в могилу соседа по даче немыслимыми обвинениями, — сказала Скороходова.

Актриса также возложила на Леонтенко ответственность за судьбу осужденных за мошенничество Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которые похитили у вдовы более 20 млн рублей. По мнению Скороходовой, именно из-за нее эта пара пострадала.

Ранее сообщалось, что дочь вдовы Алексея Баталова, 58-летняя Мария Баталова, осталась без опекуна после смерти матери. Женщина, страдающая ДЦП и прикованная к инвалидной коляске, сейчас находится под присмотром помощницы по хозяйству и старшей сестры.