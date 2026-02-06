Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 15:38

«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова

Скороходова: Леонтенко искалечила несколько жизней

Елена Скороходова Елена Скороходова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Елена Скороходова жестко прокомментировала смерть Гитаны Леонтенко, вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова, подчеркнув, что она искалечила несколько жизней, сообщает телеканал ТВЦ. Звезда фильмов «Одиноким предоставляется общежитие» и «Бабник» не стала скрывать своего негативного отношения.

[Гитана Леонтенко] искалечила четыре жизни. В первую очередь своего несчастного мужа, которого увела из семьи, заставила забыть свою дочь, не узнать внучку, она зомбировала его, превратила в манкурта. Она свела в могилу соседа по даче немыслимыми обвинениями, — сказала Скороходова.

Актриса также возложила на Леонтенко ответственность за судьбу осужденных за мошенничество Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которые похитили у вдовы более 20 млн рублей. По мнению Скороходовой, именно из-за нее эта пара пострадала.

Ранее сообщалось, что дочь вдовы Алексея Баталова, 58-летняя Мария Баталова, осталась без опекуна после смерти матери. Женщина, страдающая ДЦП и прикованная к инвалидной коляске, сейчас находится под присмотром помощницы по хозяйству и старшей сестры.

