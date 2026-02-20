Новая битва за наследство Баталова: что ждет его дочь с ДЦП Марию

На Первом канале вышла программа «Пусть говорят» о дочери актера Алексея Баталова Марии, больной ДЦП. В январе умерла ее мать Гитана Леонтенко. 58-летняя Мария Алексеевна осталась одна. Как обычно складывается жизнь больных ДЦП после смерти родителей, почему друзья покойного Баталова обеспокоены будущим его единственной наследницы — в материале NEWS.ru.

Требуется ли Марии Баталовой опекун

6 февраля на Преображенском кладбище Москвы рядом с могилой Алексея Баталова похоронили его вдову Гитану Леонтенко. Младшая дочь звездной четы Мария, прикованная к инвалидному креслу, не сдерживала рыданий. Родители при жизни заботились о ней и были рядом, теперь Мария Алексеевна осталась без их поддержки.

Адвокат Баталовой Татьяна Кириенко тогда же на Преображенском кладбище пояснила: Марии не нужен опекун, она дееспособна, ей есть на что жить, имеются сиделка, друзья и родственники. У Марии Баталовой действительно есть сестра Надежда по отцу, она живет отдельно, но поддерживает с родственницей теплые отношения.

В «Пусть говорят» подняли все тот же вопрос: сможет ли Мария, которая из-за заболевания не ходит и не говорит, жить без опекуна. Юрист семьи Сергей Лукин зачитал обращение наследницы Баталова, в котором она говорит о своей дееспособности и о том, что не нуждается в опекунах. «Я, Баталова Мария Алексеевна, настоящим заявляю о своем несогласии на установление в отношении меня опеки или попечительства. Наличие у меня инвалидности и диагноза ДЦП не лишает меня дееспособности».

С помощью самодельного приспособления — «удочки» — Мария показала, что может расписываться. С помощью этого же устройства и через компьютер общается письменно.

Почему экс-помощник Баталова боится за Марию

Бывший помощник Баталовых Зураб Джапаридзе, который был вытеснен из ближнего круга семьи артиста Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной, впоследствии осужденными за мошенничество в отношении наследства артиста, убежден, что Марии все-таки необходим опекун. «Марии нужен уход. В силу того, что она сама из дома не выходит, у нее проблемы с социальной адаптацией. Она не разбирается в людях, все принимает за чистую монету. Нужен опекун — официальный или неофициальный», — убежден Джапаридзе.

Он добавил, что Баталов при жизни не позаботился найти такого человека для дочери, и в этом состояла ошибка, полагает экс-помощник. Джапаридзе прокомментировал решение народного артиста СССР завещать все свое имущество (риелторы оценивают недвижимость в 200 млн рублей) Марии, ничего не оставив старшей дочери Надежде.

Алексей Баталов Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

«Алексей Владимирович с самого начала так решил, это было еще в первом его завещании 1978 года. Он считал, что Надя уже состоявшийся человек, а Маша нуждается в защите. И он думал, что потом все перейдет семье Надежды (Мария завещает имущество семье сестры, так как у нее нет своих детей. — NEWS.ru), он не хотел, чтобы наследство покидало пределы фамилии», — сказал Джапаридзе.

В беседе с NEWS.ru он высказал опасение относительно будущего Марии, к ней могут втереться в доверие люди с недобрыми помыслами, переживает Зураб. Он призвал наследницу миллионов Баталова обратиться за поддержкой к старшей сестре. «Надежда — хорошая, умная, интеллигентная женщина, она поможет», — считает экс-помощник артиста.

Что сказала юрист Марии Баталовой Кириенко

Юрист Баталовой Татьяна Кириенко рассказала NEWS.ru, что если Марии назначат опекуна, чего та категорически не хочет, то она будет лишена многих прав, в том числе — распоряжаться наследством родителей. По словам Кириенко, Мария предпочла другой выбор — реализует свою волю через доверенность. Сейчас эта доверенность (важно, что права на продажу недвижимости она не дает) находится у Кириенко. Однако Мария может выбрать и другое доверенное лицо.

Татьяна пояснила, что у Надежды и Марии хорошие отношения, но старшая сестра не готова включиться в жизнь младшей полностью, в том числе быть доверенным лицом, так как у нее своя семья. «Есть разные степени близости. Одно дело писать сообщения, приходить на дни рождения и другое — полностью включиться в жизнь человека, в его дела».

По словам Кириенко, Мария Баталова не рассматривает для себя вариант жизни в интернате. «Маша рассказала, что проживала в интернатах до 12 лет. Там грубое, холодное отношение, ее били, и она не хочет в интернаты», — пояснила Кириенко.

По словам адвоката, рядом с дочерью актера всегда есть кто-то рядом. Это и сиделка, которая пребывает с ней круглосуточно, и помощница из Марфо-Мариинской обители, и друг семьи Дмитрий, который ей помогает в быту, друзья и родственники. Она не останется одна и всегда со всеми на связи, заверила Кириенко. «Маша развивается, чтобы использовать ИИ и другие программы — общаться ей стало проще», — отметила адвокат.

Она также подчеркнула, что в настоящий момент через МФЦ наложен запрет на сделки с реализацией недвижности Марии Алексеевны без ее личного участия. «Если бы Мария Баталова не была наследницей большого состояния, все эти вопросы бы не поднимались», — уточнила Кириенко.

Мария Баталова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как обычно живут инвалиды с ДЦП после смерти родителей

Врач-невролог и член организации «Содействие защите прав инвалидов с последствиями ДЦП» Михаил Головач рассказал NEWS.ru, что жизнь детей с этим заболеванием после смерти родителей становится еще более сложной. Они не могут выстроить отношения с окружающим миром, и конечно, им нужен помощник. По его словам, возможны два варианта — оформление опеки над человеком с ограниченными возможностями или доверенность. Часто документы оформляются на родственника или иного проверенного близкого человека.

Опекуна, в качестве которого может выступить и учреждение, контролирует государство. «Бывает так, что пожилые родители заранее определяют ребенка в интернат, чтобы он мог привыкнуть к жизни в нем. Стараются выбирать интернаты общего профиля, не психоневрологические. Интернат — не тюрьма. Из него можно выходить. Но и там бывают случаи отъема квартир руководством. Это тоже должен кто-то контролировать», — резюмировал врач.

