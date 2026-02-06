Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:55

«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи

Наталья Дрожжина призвала Надежду Баталову оформить опеку над сестрой

Условно осужденная за мошенничество с имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина призвала Надежду Баталову, старшую дочь актера Алексея Баталова, оформить опеку над своей сводной сестрой Марией, сообщает MK.RU. По словам Дрожжиной, это необходимо, чтобы защитить девушку от возможных мошенников после смерти их матери Гитаны Леонтенко.

Старшая дочь Алексея Владимировича, Надежда Баталова, должна подать на опеку над сестрой. Иначе Машей могут воспользоваться мошенники. <...> Если Надежда не подаст на опеку, кто защитит Марию? Она стала разменной монетой в этой тяжелой истории о захвате имущества Баталовых, — заявила Дрожжина.

Она отметила, что глубоко сочувствует Марии. Ее близкие также подтверждают, что отношения между Надеждой Баталовой и покойной мачехой были напряженными. Старшая дочь актера почти не получила наследства отца.

Ранее Дрожжина отказалась комментировать NEWS.ru смерть вдовы Баталова. Актриса сослалась на состояние здоровья, уточнив, что у нее назначены встречи с врачами из-за перенесенного инсульта.

Алексей Баталов
Наталья Дрожжина
имущество
мошенники
семьи
