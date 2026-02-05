Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 14:01

Похитившая квартиры Баталова неожиданно отреагировала на смерть его вдовы

Дрожжина не стала говорить о смерти вдовы Баталова, сославшись на инсульт

Алексей Баталов Алексей Баталов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Получившая условный срок за мошенничество с квартирами актера Алексея Баталова актриса Наталья Дрожжина отказалась говорить с NEWS.ru о смерти его вдовы. Она сослалась на то, что у нее в данный момент находятся врачи из-за инсульта.

Я ничего об этом (смерти вдовы Алексея Баталова. — NEWS.ru) не знала. Не могу говорить. У меня инсульт, у меня врачи, — сказала Наталья Дрожжина.

Актриса Наталья Дрожжина в мае 2023 года была приговорена к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество с квартирами и счетами вдовы и дочери Баталова. Артистка избежала тюрьмы. Ее муж Михаил Цивин был осужден на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни. Как сообщила официальный представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко, Леонтенко скончалась у себя дома в Москве.

Алексей Баталов
смерти
вдовы
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров пригрозил закрытием Telegram
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.