Похитившая квартиры Баталова неожиданно отреагировала на смерть его вдовы Дрожжина не стала говорить о смерти вдовы Баталова, сославшись на инсульт

Получившая условный срок за мошенничество с квартирами актера Алексея Баталова актриса Наталья Дрожжина отказалась говорить с NEWS.ru о смерти его вдовы. Она сослалась на то, что у нее в данный момент находятся врачи из-за инсульта.

Я ничего об этом (смерти вдовы Алексея Баталова. — NEWS.ru) не знала. Не могу говорить. У меня инсульт, у меня врачи, — сказала Наталья Дрожжина.

Актриса Наталья Дрожжина в мае 2023 года была приговорена к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество с квартирами и счетами вдовы и дочери Баталова. Артистка избежала тюрьмы. Ее муж Михаил Цивин был осужден на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни. Как сообщила официальный представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко, Леонтенко скончалась у себя дома в Москве.