Путин потребовал от властей уделять внимание поддержке семей военных

Органы власти всех уровней должны систематически заниматься вопросами поддержки семей бойцов СВО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вдовами погибших военнослужащих Сил специальных операций, его речь опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что эта деятельность будет осуществляться непрерывно.

Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти: и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных, постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме, — сказал Путин.

Он также поинтересовался текущей ситуацией в жизни вдов и тем, какие дополнительные меры можно предпринять для их поддержки и помощи. Особое внимание он уделил помощи детям погибших военнослужащих.

Ранее Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня защитника Отечества подчеркнул, что страна отстаивает свое будущее. Глава государства отметил, что сегодня Россия ведет борьбу за независимость и справедливость, а также за право на достойное будущее для своих граждан.