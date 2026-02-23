Путин рассказал, за что сражается Россия Путин: Россия сражается за свое будущее и справедливость

Россия защищает свое будущее, заявил президент Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения государственных наград в День защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость, трансляцию события вела пресс-служба Кремля.

На передовой этой борьбы сильные, отважные, самоотверженные люди. Солдаты и офицеры вооруженных сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб, — добавил президент.

Перед этим президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества. В поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ, глава государства подчеркнул, что история страны отмечена великими подвигами и ратными победами многих поколений. Он также пожелал патриарху крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее российских военных поздравил с Днем защитника Отечества глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм, решительность и преданность Родине.