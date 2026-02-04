Зимняя Олимпиада — 2026
Си Цзиньпин заявил о решительности России и Китая в одном деле

Си Цзиньпин: Россия и КНР решительны в отстаивании международной справедливости

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Китай и Россия решительно отстаивают итоги Второй мировой войны и международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Китайский лидер также указал на успехи государств в двусторонней торговле, сообщает пресс-служба Кремля.

Мы отметили 80-летие победы в мировой антифашистской войне, что демонстрирует решимость наших стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и международной справедливости, — сказал он.

Помимо этого, Си Цзиньпин отметил, что культурно-гуманитарные отношения Китая и России в настоящее время успешно и динамично развиваются. По его оценке, отношения в этой сфере вышли на новую высоту.

Двустороннее торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, кооперация в новых сферах продвигается ускоренными темпами. Успешно организованы [перекрестные] годы культуры Китая и России, культурно-гуманитарное сотрудничество вышло на новую высоту, — сообщил председатель КНР.

Ранее Путин заявил, что китайский народ стал для России дружеским. Президент также символично отметил начало китайского сельскохозяйственного сезона «Личунь», отметив, что для отношений двух стран любое время года является весной.

Си Цзиньпин
Россия
КНР
справедливость
Вторая мировая война
