17 марта 2026 в 12:48

Шойгу заявил о резком росте числа украинских диверсий в России

Шойгу: количество терактов в России со стороны Киева выросло на 40% за год

Фото: kremlin.ru
Украина и ее западные покровители не прекращают попыток организовать диверсии и теракты на территории России, причем их число неуклонно растет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Уральском федеральном округе. По его словам, в прошлом году в стране было совершено 1830 терактов, передает РИА Новости.

Украинский преступный режим и его покровители не оставляют попыток совершения диверсий и терактов внутри России, количество которых постоянно растет, в 2025 году на территории России совершено 1830 терактов, — сказал Шойгу.

Этот показатель на 40% превышает данные за 2024 год, когда было зафиксирован 1101 случай, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году с его 271 инцидентом. Секретарь Совбеза также обратил внимание на резкую активизацию воздушных атак со стороны Украины. Как подчеркнул Шойгу, количество ударов по российской инфраструктуре, предпринятых Киевом в 2025 году, увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее политик заявил, что Москва должна противостоять действиям 56 стран, пытающихся совершать теракты и диверсии на важных объектах. По его словам, на Западе разработали огромное количество разного рода механизмов, инструментов по совершению террористических и диверсионных актов.

