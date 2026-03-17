Шойгу заявил о резком росте числа украинских диверсий в России Шойгу: количество терактов в России со стороны Киева выросло на 40% за год

Украина и ее западные покровители не прекращают попыток организовать диверсии и теракты на территории России, причем их число неуклонно растет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Уральском федеральном округе. По его словам, в прошлом году в стране было совершено 1830 терактов, передает РИА Новости.

Этот показатель на 40% превышает данные за 2024 год, когда было зафиксирован 1101 случай, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году с его 271 инцидентом. Секретарь Совбеза также обратил внимание на резкую активизацию воздушных атак со стороны Украины. Как подчеркнул Шойгу, количество ударов по российской инфраструктуре, предпринятых Киевом в 2025 году, увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее политик заявил, что Москва должна противостоять действиям 56 стран, пытающихся совершать теракты и диверсии на важных объектах. По его словам, на Западе разработали огромное количество разного рода механизмов, инструментов по совершению террористических и диверсионных актов.