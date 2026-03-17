Шойгу раскрыл антироссийские планы 56 стран

Москва должна противостоять действиям 56 стран, пытающихся совершать теракты и диверсии на важных объектах, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе. Он отметил, что на Западе разработали огромное количество разного рода механизмов, передает ТАСС.

Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры, — подчеркнул он.

В ответ Россия, по словам секретаря Совбеза, должна противопоставить им «высочайшую организованность и исполнительскую дисциплину» в применении мер защиты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что необходимо усилить информирование о наказаниях для лиц, содействующих СБУ, с целью предотвращения диверсий на территории России. Как отметил депутат, предупреждать о последствиях поддержки терроризма необходимо в первую очередь в учебных заведениях.