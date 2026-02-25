В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России Депутат Журавлев призвал больше рассказывать о наказаниях для пособников СБУ

Необходимо усилить информирование о наказаниях для лиц, содействующих СБУ, с целью предотвращения диверсий на территории России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, предупреждать о последствиях поддержки терроризма необходимо в первую очередь в учебных заведениях.

Украина — террористическое государство, и будет продолжать убивать и взрывать граждан России, пока не будет окончательно уничтожено. Большая часть терактов, что сейчас осуществляется в РФ, организована и осуществлена украинскими спецслужбами. Надо чаще показывать, что за такие преступления пособники Киева, пусть даже и невольные, получают потом огромные сроки, от 15 лет лишения свободы. В школах следует объяснять детям с самого юного возраста, чем может обернуться такое сотрудничество с террористами, — высказался Журавлев.

Он добавил, что украинские спецслужбы активно вербуют людей, используя все доступные методы, и особенно охотятся на наиболее уязвимые категории граждан — пенсионеров и детей. По словам депутата, им обещают легкий заработок, который, как правило, так и не выплачивается.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли теракт на военном аэродроме. Мужчина планировал поджечь самолет по указанию украинских спецслужб. Злоумышленника задержали при попытке совершить диверсию.