Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:40

В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России

Депутат Журавлев призвал больше рассказывать о наказаниях для пособников СБУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Необходимо усилить информирование о наказаниях для лиц, содействующих СБУ, с целью предотвращения диверсий на территории России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, предупреждать о последствиях поддержки терроризма необходимо в первую очередь в учебных заведениях.

Украина — террористическое государство, и будет продолжать убивать и взрывать граждан России, пока не будет окончательно уничтожено. Большая часть терактов, что сейчас осуществляется в РФ, организована и осуществлена украинскими спецслужбами. Надо чаще показывать, что за такие преступления пособники Киева, пусть даже и невольные, получают потом огромные сроки, от 15 лет лишения свободы. В школах следует объяснять детям с самого юного возраста, чем может обернуться такое сотрудничество с террористами, — высказался Журавлев.

Он добавил, что украинские спецслужбы активно вербуют людей, используя все доступные методы, и особенно охотятся на наиболее уязвимые категории граждан — пенсионеров и детей. По словам депутата, им обещают легкий заработок, который, как правило, так и не выплачивается.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли теракт на военном аэродроме. Мужчина планировал поджечь самолет по указанию украинских спецслужб. Злоумышленника задержали при попытке совершить диверсию.

диверсии
депутаты
Россия
терроризм
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России за год выявили 6 тыс. поддельных банкнот
Убийцу семи человек вычислили по окурку: почему душегубу дали всего 15 лет?
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.