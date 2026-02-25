ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме ФСБ сорвала теракт с поджогом самолета на военном аэродроме в Краснодарском крае

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт на военном аэродроме — мужчина собирался поджечь самолет по заданию украинских спецслужб, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Злоумышленник был задержан при попытке совершения диверсии.

УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp с представителем ГУР МО Украины, — рассказали в ведомстве.

Ранее в региональном управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили о задержании 24-летней девушки, подозреваемой в попытке теракта. По данным ведомства, злоумышленница забросала «коктейлями Молотова» волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Кроме того, в Ставрополе силовики пресекли подготовку теракта, ликвидировав агента украинских спецслужб. Злоумышленник намеревался взорвать здание госфонда поддержки участников СВО 23 февраля.