В Петербурге предотвратили теракт

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в попытке совершения террористического акта. По данным регионального УМВД России, она подожгла волонтерский пункт сбора помощи для участников специальной военной операции, бросив туда «коктейли Молотова».

Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), — указано в сообщении.

Инцидент произошел на Кантемировской улице в Выборгском районе города. В полицию поступило сообщение о поджоге и о том, что подозреваемая угрожает наличием опасного предмета. После задержания и проверки информация о наличии у нее взрывного устройства не подтвердилась.

По данным картографического сервиса, в здании, где находится подвал, располагается благотворительный фонд «Доброволец». Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:45 по московскому времени. Спасатели обнаружили возгорание на площади 30 квадратных метров и ликвидировали его к 20:05.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Задержание подозреваемой было проведено силами полиции и Росгвардии.

Ранее Верховный суд России подтвердил приговор жителю Новосибирска, который получил 13 лет колонии строгого режима за попытку взрыва здания военкомата. Самодельное взрывное устройство было обнаружено 5 декабря 2023 года, приговор был вынесен 16 сентября 2024 года.