19 марта 2026 в 09:19

В Иране казнили трех участников январских протестов

Tasnim: троих участников протестов в Иране повесили за убийство полицейских

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении троих участников массовых антиправительственных протестов, вспыхнувших в конце 2025 года, сообщает агентство Tasnim. Осужденные признали свою вину в убийстве двоих сотрудников сил правопорядка во время столкновений в провинции Кум 7 января.

Помимо обвинений в насильственных действиях, им вменялась «деятельность в интересах Израиля и США». Это стало ключевым аргументом стороны обвинения в условиях обострившейся внутриполитической обстановки.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года. Власти Исламской Республики возложили ответственность за эскалацию конфликта на внешние силы, заявив о внедрении в ряды демонстрантов вооруженных террористов. С начала протестов погибли около 40 сотрудников правоохранительных органов, а суды продолжают рассматривать дела лиц, причастных к организации беспорядков и дестабилизации режима под руководством иностранных спецслужб.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа организовала скрытую поставку в Иран около 6 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink. Основную партию Госдепартамент получил в январе. Оборудование предназначалось для помощи противникам иранских властей в обходе блокировок интернета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Названо число артиллерийских ударов ВСУ по Курской области
Что известно о теракте против главы совета депутатов Новой Каховки
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

