В Иране казнили трех участников январских протестов Tasnim: троих участников протестов в Иране повесили за убийство полицейских

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении троих участников массовых антиправительственных протестов, вспыхнувших в конце 2025 года, сообщает агентство Tasnim. Осужденные признали свою вину в убийстве двоих сотрудников сил правопорядка во время столкновений в провинции Кум 7 января.

Помимо обвинений в насильственных действиях, им вменялась «деятельность в интересах Израиля и США». Это стало ключевым аргументом стороны обвинения в условиях обострившейся внутриполитической обстановки.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года. Власти Исламской Республики возложили ответственность за эскалацию конфликта на внешние силы, заявив о внедрении в ряды демонстрантов вооруженных террористов. С начала протестов погибли около 40 сотрудников правоохранительных органов, а суды продолжают рассматривать дела лиц, причастных к организации беспорядков и дестабилизации режима под руководством иностранных спецслужб.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа организовала скрытую поставку в Иран около 6 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink. Основную партию Госдепартамент получил в январе. Оборудование предназначалось для помощи противникам иранских властей в обходе блокировок интернета.