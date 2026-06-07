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07 июня 2026 в 16:57

Бабушка с внуком погибли в бане в одном из российских регионов

Бабушка с внуком погибли в частной бане в Кемеровской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бабушка с внуком погибли в частной бане в городе Гурьевке Кемеровской области, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следственными органами Следственного комитета <...> по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, трое несовершеннолетних были в гостях у бабушки. Один из мальчиков зашел в баню, внезапно ему понадобилась помощь. Прибежавшая к нему бабушка увидела, что ребенок держался за провод механического термометра, который был под напряжением. Женщина пыталась помочь внуку, но в результате они оба погибли. Специалисты проводят судебно-медицинскую и электротехническую экспертизы.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края задержали 70-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве соседа и его знакомого. По версии следствия, спящих мужчин подожгли в бане из-за земельного спора. Подозреваемый признал вину.

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