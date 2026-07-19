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19 июля 2026 в 20:22

Назван универсальный способ отслеживания мигрантов в России

Политолог Бурда: иностранцев при въезде в РФ могут обязать покупать телефон

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Смартфон, который планируют обязать приобретать иностранцев при въезде в Россию, станет выполнять функцию документа, куда будет загружено приложение «Мигрант ID», заявил в интервью ИС «Вести» доктор политических наук Михаил Бурда. Использование телефона позволит ведомствам отслеживать иностранцев по их фактическому проживанию.

Здесь два варианта: либо обязать их устанавливать специализированные приложения, то есть это сложнее, либо же приобретать телефоны, где эти приложения, необходимые для иностранного гражданина с точки зрения его верификации, контроля, нахождения и так далее, уже будут предустановлены, — отметил Бурда.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью получать гражданство РФ или право на проживание в стране.

До этого в Подольске росгвардейцы задержали 33-летнего уроженца Центральной Азии, находившегося в федеральном розыске с сентября прошлого года. Ранее он устроил дебош в кафе, опрокинул кальян на женщину и использовал нецензурную брань.

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