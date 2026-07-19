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19 июля 2026 в 21:06

Жуткую находку сделали на базе под Ставрополем после массового отравления

Роспотребнадзор нашел сальмонеллу после отравления на базе в Ставропольском крае

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выявили нарушения санитарного законодательства на базе отдыха, где произошло массовое отравление людей, сообщили в пресс-службе ведомства. Подчеркивается, что в образцах обнаружили сальмонеллу. Эпидемиологическое расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

По результатам лабораторных исследований биологического материала от граждан, а также проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды, отобранных на пищеблоке гостиничного комплекса, выделен возбудитель — бактерии рода Salmonella. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в деятельности ГК «Золотые пески» выявлены нарушения требований санитарного законодательства, — сказано в материале.

По данным Минздрава Ставропольского края, пострадали 79 человек, включая 25 детей, а 53 человека были госпитализированы. Работа базы отдыха приостановлена, следователи возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ.

Ранее сообщалось, что около 30 туристов госпитализировали после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.

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