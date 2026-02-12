Зимняя Олимпиада — 2026
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране

WSJ: США тайно поставили протестующим в Иране 6 тыс. терминалов Starlink

Терминал Starlink Терминал Starlink Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа организовала скрытую поставку в Иран около 6 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников. По данным газеты, основную партию Госдепартамент получил в январе.

Оборудование предназначалось для помощи противникам иранских властей в обходе блокировок интернета. В администрации пошли на этот шаг, перенаправив финансирование с других программ поддержки интернет-доступа в Иране. Осведомленность Трампа о сделке подтверждается, однако его личного одобрения плана чиновники не зафиксировали, уточнили авторы статьи.

Это первый известный случай прямой отправки Starlink в Иран со стороны США и признак того, что Вашингтон сделал больше для поддержки антиправительственных настроений, чем считалось ранее, — говорится в публикации.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в ходе слушаний в конгрессе признал, что беспорядки, охватившие Иран в декабре 2025 года, стали следствием политики американской администрации. В частности, ведомство создало в республике нехватку долларов, что спровоцировало кризис.

Starlink
США
Иран
беспорядки
