США признали ответственность за беспорядки в Иране

Беспорядки, охватившие Иран в декабре 2025 года, стали следствием политики американской администрации, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в ходе слушаний в конгрессе. В частности, ведомство создало в республике нехватку долларов, что спровоцировало кризис, передает New York Times. При этом министерство действовало по поручению президента Дональда Трампа, отметил Бессент.

Президент Трамп при вступлении в должность поручил Минфину США оказывать максимальное давление на Иран. И мы видели плоды этой кампании в декабре, когда иранская экономика рухнула, там рухнул крупный банк, Центральный банк вынужден был его выкупить, что привело к инфляции и иранцы … вышли на улицы, — сказал глава ведомства.

Ранее посольство США в Иране призвало находящихся на территории республики американцев как можно скорее покинуть страну. Их также предупредили о сбоях в работе интернета. Гражданам США рекомендуется рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.