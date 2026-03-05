Сенат США вынес решение по ограничению военных полномочий Трампа в Иране Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа в Иране

Американский сенат отклонил резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану, передает пресс-служба Белого дома. Документ, предложенный демократами, не получил поддержки в ходе процедурного голосования.

Инициатива запрещала ведение боевых действий против Ирана без одобрения конгресса. В случае отсутствия санкции президент должен был прекратить участие войск в конфликте в течение 30 дней.

Против резолюции высказались 52 сенатора, за — 48. При этом документ сохранял за Трампом право на отражение прямой угрозы США.

Ранее Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов против Ирана развивается хорошо. По его словам, это еще «мягко сказано».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже объявил о начале «полномасштабной войны». Он отметил, что Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.

Кроме того, иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны.