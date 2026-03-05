«У нас тут Иран и новые беженцы»: ЕС закрывает доступ украинцам 18–60 лет

Норвегия прекращает прием украинских мужчин-беженцев 18–60 лет по программе временной защиты, ссылаясь на перегрузку социальных служб. Другие страны Запада ранее уже вводили схожие ограничительные меры. Эксперты полагают, что этот прецедент станет сигналом для всей Европы, чтобы закрыть двери ЕС для потенциальных украинских призывников. Почему Запад больше не хочет принимать беженцев с Украины и при чем тут конфликт США с Ираном — в материале NEWS.ru.

Зачем Норвегия ограничивает иммиграцию с Украины

Министерство юстиции Норвегии объявило, что новоприбывшие в страну украинские мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет лишатся права на получение временной защиты.

«Правительство в ближайшее время представит на обсуждение предложение о том, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, больше не будут получать временную коллективную защиту в Норвегии». — говорится в заявлении ведомства.

Министр юстиции страны Астри Ос-Хансен, комментируя этот шаг Осло, пояснила, что стране необходима «пропорциональная миграция», а сейчас наблюдается явная диспропорция в сторону молодых мужчин с Украины. А депутат норвежского парламента Эрленд Виборг пошел дальше и прямо сказал, что украинцы призывного возраста должны идти воевать, а не искать убежища в европейских странах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Украине крайне необходимы дополнительные солдаты и другой персонал для поддержания функционирования общества», — заявил парламентарий.

Для Осло это уже не первое ограничение миграционных потоков с Украины. В 2024 году королевство отказалось давать убежище выходцам из шести «безопасных» украинских регионов: Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областей.

Кто еще вводит ограничения против украинцев

Норвегия не единственная страна, которая в последние годы ограничивает приток украинских беженцев на свою территорию. Первыми из ЕС были власти Польши, которые с 2022 года стали ограничивать мигрантов в предоставлении жилья, а через два года лишили социальных пособий.

Германия в 2024 году начала массово отказывать во въезде украинским беженцам, не пустив тогда в страну почти 6000 человек. В США систематическая депортация выходцев с Украины началась в рамках реализации миграционной политики Дональда Трампа в августе 2025 года и продолжается до нынешнего момента.

Почему Запад отказывает украинским мигрантам

Норвегия, Польша и Германия будут не единственными станами ЕС, которые пересмотрят свою миграционную политику в отношении Киева, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. И дело здесь не только в том, что «украинцам пора воевать за родину», поскольку положение на фронте для Киева становится все более плачевным, но и в актуальных событиях в мире.

Перед Европой в полный рост встает перспектива новой волны беженцев с Ближнего Востока, пояснил в разговоре с NEWS.ru главный редактор фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.

Беженцы из стран Ближнего Востока в Италии Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сейчас разгорается еще одна война, она уже полным ходом идет. И это не просто Иран, а вообще чуть ли не весь Аравийский полуостров. Страны региона уже друг друга бомбят, воюют, и беженцев там будет в разы больше, что станет проблемой для Европы. Поэтому в ЕС стараются одни каналы мигрантов прикрыть, чтобы другие каналы остались посвободнее. Европа, как оказалось, не резиновая, и все туда не поместятся», — подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной изменения отношения к украинским мигрантам является эффект «нормализации войны», считает политолог Ростислав Антонов. По его словам, проблема для украинцев сейчас в том, что власти ЕС постепенно начинают относиться к ним, как ко всем остальным, «самым обычным» беженцам или трудовым мигрантам, а война на Украине превратилась в европейском массовом сознании в банальную рутину, в которой уже нет ничего особенно шокирующего.

«Если мы внимательно посмотрим на новость о новых норвежских ограничениях, то увидим, что они касаются только вновь прибывающих беженцев с Украины. Но это вовсе не значит, что тех украинцев, что уже закрепились в Норвегии и получили официальный статус, будут выдавливать обратно из страны. Там до 2027 года продлено время пребывания по этой категории беженцев. Просто новые поступления украинцев Норвегии больше не нужны, да и могут оказаться критичными для экономики», — заявил в беседе с NEWS.ru политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему ограничения для украинских мигрантов в Европе угрожают Зеленскому

Нацеленная на ограничения для украинцев миграционная политика Евросоюза в конечном итоге создает проблемы для Киева, уверен эксперт.

«Зеленский вообще, наверное, хотел, чтобы „людоловы“ из ТЦК могли свободно забирать украинцев по всей Европе. Но ЕС на такой шаг не пойдет. Хотя бы потому, что Европе интересны те украинские мигранты, которые в состоянии интегрироваться и ассимилироваться в европейскую систему, чтобы пополнять скудеющие трудовые ресурсы. С другой стороны, есть конфликт на Украине, продолжения которого очень хочет Европа. Поэтому новым беженцам будет все сложнее попасть на территорию ЕС легально, они, по мысли Брюсселя, все же должны идти воевать против России», — подчеркнул Антонов.

Однако, указал он, на Украине нарастает сопротивление насильственной мобилизации, жители страны сопротивляются вплоть до применения огнестрельного оружия, до организованных нападений на ТЦК с поджогами машин. Впоследствии это может привести к выступлениям против властей в целом.

ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В масштабный бунт я не верю, потому что на сегодняшний день в Европу уехало 4 млн человек. То есть, кто хотел, у кого были на это ресурсы, уехал. Те, кто остается, и так уже недовольны режимом, и они скорее не бунтуют, а „партизанят“ на локальном уровне. Поэтому бунта не будет, но эти недовольные продолжат систематически убивать тэцэкашников, как это происходит уже сейчас. Может вырасти интенсивность этих локальных стычек», — добавил эксперт.

На что надеется Европа в отношении Украины

Отношение к СВО и судьбе Украины в Европе является сейчас определяющим для миграционной политики в отношении граждан этого государства, считают эксперты.

По словам Фролова, Норвегия, а затем и другие страны Евросоюза начнут вводить ограничения для украинцев на систематической основе.

«Система целеполагания тут очень простая: во-первых, „идите-ка вы уже воевать, дорогие украинцы, а то у вас там совсем все печально в зоне столкновения. Свою безопасность пора бы уже обеспечивать самим“. Во-вторых, „у нас тут новая война назревает и новые беженцы. Тех, кто у нас с Украины уже есть, нам вполне хватает“», — подчеркнул Фролов.

По его словам, в целом миграционная политика ЕС приносит Европе большие проблемы, и иранский конфликт в очередной раз это продемонстрирует.

«У нас страны ЕС сейчас и так называют „самыми мусульманскими на Западе“. И в этой шутке только доля шутки. Мусульман там действительно огромное количество, а в перспективе станет еще больше. К каким социальным кризисам в Европе это приведет — вообще отдельный разговор. Но в любом случае, что с украинцами, что с арабами Европу ничего хорошего в перспективе не ждет. Украинцы уже сейчас активно организуют преступные сети, которые будут только расти и создавать дополнительное напряжение в ЕС. Ну, а о беженцах с Востока в целом и так все понятно», — добавил эксперт.

Жители лагеря для беженцев при центре регистрации и приема беженцев в Греции Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Брюссель, невзирая на публичные заявления, уже не надеется на победу в противостоянии с Россией, но через снижение квот для украинских мигрантов может попытаться максимально затянуть конфликт, считает Антонов.

«Может быть, там есть надежды на какой-то „послевоенный приз“ в плане полезных ископаемых, инвестиций и кредитов в послевоенное развитие территорий Украины, чтобы потом отбить хоть какие-то проценты… Хотя понятно, что все эти надежды иллюзорны. Скорее всего, если конфликт будет продолжаться еще несколько лет, то оставшаяся территория Украины станет этакой черной дырой, которая просто потянет за собой страны-спонсоры из Евросоюза», — заключил политолог.

Читайте также:

«Ну вот и все, пора в окоп!» Почему США выгоняют украинских беженцев

За мир с Россией, против мусульман: почему АдГ объявили экстремистами

«Будет гораздо хуже»: почему европейские лидеры ждут кошмарного 2026 года