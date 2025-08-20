«Ну вот и все, пора в окоп!» Почему США выгоняют украинских беженцев

США приступили к депортации украинских беженцев. Сообщается, что в рамках борьбы с нелегальной миграцией этой процедуре будут подвергнуты тысячи украинцев. Большая часть из них прибыла по программе «Единение для Украины», когда хозяином Белого дома был Джо Байден. Судя по откликам в американских соцсетях, решение о депортации находит поддержку у местных жителей. С чем связаны эти действия властей США и какая судьба ждет беженцев — в материале NEWS.ru.

Сколько украинских беженцев может подпасть под процедуру депортации

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила о начале депортации украинских беженцев. Ведомство опубликовало снимок, на котором видны шесть человек, трое из них в форме. «Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из США», — говорится в официальном аккаунте службы.

В августе этого года The Wall Street Journal писала, что около 120 тысяч украинцев, приехавших в США за последние два года, будут терять гуманитарную защиту. Издание отмечает, что речь может идти об участниках программы «Единение для Украины» (Uniting for Ukraine, U4U). По данным других американских СМИ, под угрозой выдворения находятся от 200 до 250 тысяч украинцев.

Почему США сначала пригласили, а теперь выдворяют украинцев

Инициативу по предоставлению временного убежища гражданам Украины запустило правительство США во время президентства Джо Байдена. Программа была предназначена для облегчения приезда и временного проживания украинцев в Соединенных Штатах. При этом беженцы должны были иметь спонсора (частное лицо, организацию или сообщество) в США, который возьмет на себя ответственность за них.

Спонсорство предполагало как финансовую поддержку, так и помощь в интеграции и предоставлении жилья. Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. В конце мая Верховный суд США разрешил приостановить программу, которая прежде позволила примерно 530 тысячам мигрантов из разных стран жить и работать в США.

Как американцы воспринимают решение Трампа о депортации украинцев

Депортация украинских беженцев внутри США воспримется большей частью населения как адекватные меры, считает американист, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

«Люди устали от наплыва мигрантов. Безусловно, некоторые беженцы попытаются дать взятки, чтобы их не трогали или переместили в европейские государства, а не на Украину. Иначе их с высокой вероятностью призовут в армию. Может быть, будут какие-то выступления, митинги против всего этого», — сказал политолог NEWS.ru.

Белый дом планово проводит свою политику, убежден депутат Госдумы Дмитрий Белик. «Самих американцев такое положение дел порадует. Если программа, которая с 2022 года позволяла украинцам оперативно получать временную гуманитарную защиту в США, не будет продлена, то все украинские беженцы в Штатах просто окажутся вне закона», — сообщил он NEWS.ru.

Как для украинцев «разбилась вдребезги» американская мечта

В американских соцсетях уже появились саркастические комментарии, подтверждающие, что решение властей США о депортации украинцев находит поддержку у местных жителей. «Ну вот и все, пора в окоп», «Покатались на американских горках? Теперь пора покататься на русских горках», «За два года можно было бы легализоваться по другой программе для беженцев, а не сидеть на шее государства», — пишут американские пользователи.

Для многих украинцев, особенно мужчин, возвращение на родину будет равно отправке на фронт, подтвердил Белик.

«Формально закон запрещает депортацию в страну, где идут активные боевые действия, но и альтернативные направления, например, отправка в третьи страны, для депортированных украинцев тоже не будет позитивным моментом. Так что американская мечта для многих беженцев, ринувшихся за красочными обещаниями Байдена в Штаты, разбилась вдребезги», — заключил депутат.

