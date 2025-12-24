Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:55

На вкус или цвет: как выбрать сладкий подарок ребенку без ГМО и Е

Как выбрать сладкий подарок ребенку — на что смотреть при покупке Как выбрать сладкий подарок ребенку — на что смотреть при покупке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сладкий подарок — универсальная радость для любого ребенка. Но за яркой оберткой скрывается не только вкус, а прежде всего качество. Ведь важно не просто порадовать, а сделать это без вреда для здоровья.

Когда вы думаете, как выбрать сладкий подарок ребенку, стоит начать с состава.

  • Хорошие конфеты — это не только сахар, но и натуральные ингредиенты: какао, орехи, молоко, сухофрукты.

  • Если в начале списка стоят глюкозно-фруктозный сироп, искусственные ароматизаторы и трансжиры — лучше пройти мимо.

  • Консерванты с индексом Е не всегда страшны: например, Е300 — это витамин С, а вот Е220 (диоксид серы) и Е102 (тартразин) — повод поискать вариант получше.

Стоит ли экономить на сладком подарке?

Качественные конфеты не обязаны быть люксовыми, но слишком дешевые часто означают низкое содержание натуральных продуктов и избыток химии. Лучше вложить немного больше и взять набор проверенного бренда или собрать подарок самостоятельно. Вариант «собери сам» особенно хорош: выбираете конфеты на развес, добавляете печенье, мармелад, шоколадные фигурки — и формируете уникальный микс, где точно нет ничего лишнего.

О форме презента

Детям от 2 до 5 лет понравится мягкий рюкзачок или плюшевый мешок — его потом можно использовать для игрушек. Старшим ребятам, с 6 до 12 лет, интереснее яркая коробка с сюрпризом: внутри могут быть конфеты, шоколад, мини-игрушка или даже брелок. В этом возрасте важно не только содержимое, но и вау-эффект, чувство праздника и самостоятельного выбора.

Как же выбрать сладкий подарок ребенку, чтобы он стал по-настоящему радостным, а не просто сладким? Делайте ставку на качество и фантазию. Подарок должен быть не только вкусным, но и добрым — таким, который делает праздник особенным и безопасным.

Ранее мы рассказывали, как выбрать подарок ребенку, которому он будет рад!

новогодние подарки
дети
конфеты
выбор
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику «мирному плану» Зеленского
«Это просто невероятно»: Захарова о подарке от Путина
Глава СПЧ озвучил позицию по детям мигрантов в школах
В Грозном установили монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
ФАС заинтересовало повышение цен на связь и интернет
«Родина» и «Енисей» играют, несмотря на треснувший лед
Пяти российским спортсменам дали нейтральный статус
Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке
Власти обозначили сроки обновления автопарка скорых в Петербурге
«Я от нее в восторге»: экс-помощница Байдена тепло поздравила Захарову
В СПЧ призвали не церемониться с теми, кто нападает на учителей
План Зеленского, подрыв полицейских, пик стужи в Москве: что дальше
Песков указал на один нюанс в возможных переговорах Путина и Трампа
Пленный офицер ВС РФ пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве
ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве
На вкус или цвет: как выбрать сладкий подарок ребенку без ГМО и Е
Следователи пришли к руководству подмосковного пансионата «смерти»
Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры
Путин поручил поддержать тренеров спортсменов высокого класса
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.