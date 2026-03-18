Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:27

Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины, если отступят из Славянска и Краматорска, будут вынуждены продолжать движение до самого Днепра, поскольку за этими населенными пунктами у Киева нет подготовленных оборонительных рубежей, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, для сохранения контроля над территориями в ДНР украинская армия задействует наиболее подготовленные резервы.

ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск по той простой причине, что, отойдя из этих крупных узловых пунктов, они будут вынуждены отступать до Днепра. На это украинские войска никогда не пойдут, потому что дальше укрепрайонов никаких нет. Оборона Славянска и Краматорска — то, что они собираются делать. Такое решение приведет ВСУ к тому, что значительная часть боеспособного состава армии Украины, золотого резерва, останется в ДНР навсегда, — пояснил Артамонов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение села Каленики в ДНР позволит артиллерии и операторам БПЛА России наносить удары по ВСУ на территории Славянска. По его словам, теперь солдаты РФ смогут продвигаться из указанного населенного пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.

Славянск
Краматорск
ДНР
СВО
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.