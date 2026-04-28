Главу центра при ДОСААФ в Петербурге обвинили в хищении 100 млн рублей

Главу центра при ДОСААФ в Петербурге обвинили в хищении 100 млн рублей Глава центра при ДОСААФ в Петербурге арестован по делу о хищении 100 млн рублей

Руководитель стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илья Гущин заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Там отметили, что он проходит по делу о хищении около 100 млн рублей.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Гущина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Суд избрал стражу по 22.06.2026 (1 месяц 25 суток), — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие настаивало на заключение Гущина под стражу из-за его особого положения в преступной группе и высокого социального статуса. Сам руководитель ДОСААФ просил вынести меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина отправили в колонию. Вместе с ним также были осуждены адвокат Валерий Юркин и экс-полицейский Артем Подопросветов.