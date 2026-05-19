19 мая 2026 в 04:44

Более 70 тыс. европейцев въехали в Россию с начала года

Более 70 тыс. граждан Евросоюза въехали в Россию с начала 2026 года, передают РИА Новости со ссылкой на данные статистики. За указанный период на территорию РФ въехали 71 730 граждан ЕС.

При этом 30 тыс. европейцев совершили частный визит. Еще 19 513 человек прибыли в Россию в качестве туристов. Деловые визиты совершили 7818 граждан ЕС. По работе приехали 2296 человек, по учебе 863.

Отмечается, что чаще всего из стран Евросоюза в Россию приезжали граждане Германии. Далее следуют прибалтийские республики, среди которых Эстония, Латвия и Литва. В пятерку стран ЕС по числу въехавших вошла Италия. В числе наиболее частых гостей России оказались граждане Польши, Франции, Греции, Испании и Болгарии.

В начале мая представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что Евросоюз не исключает введение дополнительных ограничений при получении виз гражданами России. По его словам, такие решения связаны с «устранением рисков для безопасности».

До этого программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович заявил, что Черногория может отложить введение виз для россиян. По его словам, примерно четвертая часть экономики страны связана с туризмом.

