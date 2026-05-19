«Борьба не на жизнь, а на смерть»: астролог предсказала судьбу Зеленского

«Борьба не на жизнь, а на смерть»: астролог предсказала судьбу Зеленского Астролог Ермака предсказала Зеленскому тяжелый год

Астролог бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала украинскому лидеру «борьбу не на жизнь, а на смерть», передают РИА Новости. Она отметила, что его год будет тяжелый.

Украинская прокуратура сообщала, что Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья, переписывался с человеком, который в его записной книжке был обозначен как «Вероника Феншуй Офис». По данным прокуратуры, бывший глава офиса обсуждал назначения людей на государственные должности, отправляя собеседнице даты рождения кандидатов. Как утверждал прокурор, фамилия женщины Аникиевич. Речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике, которая называет себя консультантом по астрологии.

Посмотрела Соляр Зеленского 2026. Год не будет простым… Речь идет про борьбу не на жизнь, а на смерть, — написала она на своей странице в соцсети еще в конце января 2026 года, посоветовав Зеленскому перестать «играть в демократию».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о якобы планах нападения с территории Белоруссии — подстрекательство для продолжения конфликта. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Белоруссия — суверенное государство.