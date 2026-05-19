Юрист ответила, в каких случаях могут отказать в имущественных вычетах

Покупка жилья у родственника лишает права на оформление налогового вычета, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. По ее словам, отказать в возврате средств также могут при подаче устаревших документов.

Налоговый кодекс предусматривает четыре имущественных вычета, но больше всего отказов случается при приобретении жилья и при погашении процентов по целевым кредитам. Самое жесткое основание связано со сделками между взаимозависимыми лицами. Перечень таких лиц закрытый. Туда входят супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекуны и подопечные. Сделки же с бабушками, тещами, зятьями и племянниками формально разрешены, — поделилась Чирикова.

Она отметила, что налоговый вычет также не предоставляется на ту часть расходов, которая покрыта материнским капиталом, военной ипотекой или средствами работодателя. По словам юриста, если квартира стоит 10 млн рублей и часть из них погашена субсидиями, льготу можно оформить только с оставшейся суммы.

Отдельная история с нежилой недвижимостью. Перевод апартаментов в жилое помещение постфактум проблему не снимает. По договору долевого участия право на возврат возникает только после подписания основного передаточного акта и регистрации собственности. Расходы на отделку учитываются, только если в договоре прямо прописана передача жилья без нее. Могут сказаться и ошибки в самих документах. За 2025 год действует новая форма 3-НДФЛ. Подача устаревшего бланка влечет отказ. Расхождение суммы в декларации со стоимостью в договоре тоже работает против заявителя, — добавила Чирикова.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что после отсутствия в квартире более пяти дней можно получить налоговый вычет за ЖКУ через МФЦ. По его словам, заявление можно подать в управляющую компанию или региональному оператору.