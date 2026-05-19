Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога Врач Самойлова: при аллергии на солнце возникает мелкая сыпь и отечность

При аллергии на солнце, в отличие от ожога, могут появиться мелкая сыпь и отечность, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова. Она порекомендовала применять солнцезащитные кремы с SPF, чтобы защититься от ультрафиолетовых лучей.

С наступлением теплых дней многие сталкиваются с кожными реакциями после пребывания на солнце. Часто такие проявления путают с обычным ожогом, однако существует и аллергия — фотодерматит. Он возникает из-за повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению. В отличие от ожога, который проявляется через несколько часов после загара и сопровождается покраснением, болью и иногда пузырями, аллергическая реакция может выглядеть иначе. Для нее характерны: мелкая сыпь, зуд, покраснение, иногда отечность и шелушение, — поделилась Самойлова.

Она подчеркнула, что ожог чаще всего возникает на открытых участках кожи и обычно исчезает в течение недели. Аллергические реакции, по словам врача, могут появляться не только под воздействием солнечных лучей, но и после соприкосновения с некоторыми косметическими препаратами, лекарствами или даже продуктами питания.

Если симптомы сохраняются дольше недели, появляются повторно или сопровождаются общим недомоганием, обратитесь к дерматологу. Защита от солнца — лучшая профилактика. Используйте кремы с SPF, избегайте прямых лучей в пик активности и носите закрытую одежду. Не игнорируйте необычные реакции кожи: своевременная диагностика поможет избежать осложнений, — заключила Самойлова.

Ранее аллерголог Ирина Вишнякова заявила, что аллергия у взрослых может возникнуть из-за особенностей окружающей среды или генетических факторов. По ее словам, реакция может появиться от «накопительного эффекта».