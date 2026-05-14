Аллерголог ответила, почему реакция может проявиться во взрослом возрасте

Аллергия во взрослом возрасте может появиться из-за особенностей окружающей среды или генетической предрасположенности, рассказала Angarsky аллерголог Ирина Вишнякова. Она отметила, что реакция может появиться от «накопительного эффекта».

Врач объяснила, что во время аллергии организм реагирует на безвредные вещества как на угрозу, вызывая воспалительный процесс. Она отметила, что полностью избавиться от аллергии невозможно, но современные методы позволяют контролировать это состояние.

Вишнякова посоветовала в первую очередь свести к минимуму контакт с аллергеном и прибегнуть к медикаментозной терапии. По ее словам, для более эффективной схемы лечения лучше обратиться к профильному специалисту.

Ранее аллерголог Алена Бондаренко рассказала, что, чтобы минимизировать реакцию на цветение, нужно принимать душ сразу после возвращения домой и менять одежду. Также, по ее словам, следует чаще проводить дома влажную уборку.