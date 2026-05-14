Нестабильная погода в пик аллергосезона: пыльца в Москве сегодня — 14 мая

Непредсказуемая, переменчивая погода ощутимо повлияла на аллергосезон в текущем году. Разбираемся, к чему готовиться поллинозникам в середине мая, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

В четверг, 14 мая, синоптики вновь прогнозируют небольшой дождь: он пойдет примерно после обеда. При этом температура воздуха днем прогреется до +23 градусов. В таких условиях резкий рост уровня пыльцы в воздухе не ожидается.

Прогноз пыльцы на 14 мая 2026 года

Пыльца березы все еще держится на достаточно высоком уровне: от 101 до 1000 единиц на кубометр. К ней также присоединилась пыльца дуба. Ее пока совсем немного — от 11 до 100 частиц на кубометр. Впрочем, в совокупности эти два аллергена делают воздух достаточно загрязненным. Поэтому стоит вспомнить правила самопомощи в разгар аллергосезона:

Запаситесь антигистаминными, выписанными врачом, и принимайте их строго по назначению. Посетите аллерголога для начала АСИТ-терапии. Перед выходом на улицу наденьте медицинскую маску, головной убор (аллергены могут осесть на волосах), солнцезащитные очки, при желании используйте ноздревые фильтры. Вернувшись домой, примите душ и промойте кожу головы, рекомендуется также промыть нос солевым раствором. Не забывайте про влажную уборку в помещениях, в которых часто находитесь. Держите окна в помещении и в машине закрытыми, особенно в пик жары. Установите очистители воздуха с НЕРА-фильтрами в спальне. Употребляйте достаточно чистой воды для очистки организма.

В случае острой аллергической реакции, например при развитии отека, вызывайте скорую помощь!

Ранее мы составили календарь цветения и пыления на 2026 год.