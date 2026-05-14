Трамп приехал на встречу с китайским лидером Трамп прибыл на встречу с Си Цзиньпином для двусторонних переговоров

Американский лидер Дональд Трамп прибыл на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики совместно приняли участие в приветственной церемонии в Пекине по случаю прибытия делегации из США.

Мероприятие прошло у восточных ворот Дома народных собраний — традиционное место для подобных протокольных событий во время государственных визитов в Китай. Проведение церемонии относится к программе госвизитов зарубежных лидеров и является символом гостеприимства и уважения со стороны Пекина.

Трамп находится в КНР до 15 мая. Цель его визита — смягчение торгово-экономических разногласий, координация позиций по глобальным проблемам, включая конфликт США с Ираном, и обсуждение ситуации вокруг Тайваня.

После церемонии Си Цзиньпин и Трамп приступили к переговорам в Доме народных собраний. Лидеры приступили к обсуждению двусторонних и международных вопросов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Белого дома во время визита в Китай поднимет тему урегулирования конфликта на Украине. Киев уже неоднократно призывал Китай, поддерживающий тесные связи с Россией, активнее участвовать в усилиях по достижению мира в регионе.