13 мая 2026 в 16:16

В США узнали, о чем мечтает Зеленский на фоне визита Трампа в КНР

Reuters: Зеленский надеется на обсуждение Украины на переговорах Трампа в КНР

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Белого дома Дональд Трамп во время визита в Китай поднимет тему урегулирования конфликта на Украине, сообщает Reuters. В публикации отмечается, что Киев ранее неоднократно призывал Китай, поддерживающий тесные связи с Россией, активнее участвовать в усилиях по достижению мира в регионе.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай, который продлится до 15 мая. Президент США прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По данным агентства, американская сторона рассчитывает обсудить с Китаем торгово-экономические соглашения, вопросы контроля над ядерным оружием, риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также ряд международных тем, включая отношения США с Ираном и взаимодействие Пекина с Москвой. При этом возможность обсуждения ситуации на Украине официально не подтверждается.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что визит Трампа в Россию состоится только после завершения украинского конфликта. В то же время, по его словам, Зеленский стремится затянуть кризис до выборов в конгресс.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

