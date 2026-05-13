В США узнали, о чем мечтает Зеленский на фоне визита Трампа в КНР Reuters: Зеленский надеется на обсуждение Украины на переговорах Трампа в КНР

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Белого дома Дональд Трамп во время визита в Китай поднимет тему урегулирования конфликта на Украине, сообщает Reuters. В публикации отмечается, что Киев ранее неоднократно призывал Китай, поддерживающий тесные связи с Россией, активнее участвовать в усилиях по достижению мира в регионе.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай, который продлится до 15 мая. Президент США прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По данным агентства, американская сторона рассчитывает обсудить с Китаем торгово-экономические соглашения, вопросы контроля над ядерным оружием, риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также ряд международных тем, включая отношения США с Ираном и взаимодействие Пекина с Москвой. При этом возможность обсуждения ситуации на Украине официально не подтверждается.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что визит Трампа в Россию состоится только после завершения украинского конфликта. В то же время, по его словам, Зеленский стремится затянуть кризис до выборов в конгресс.