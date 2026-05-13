Трамп впервые за девять лет прилетел в Пекин

Трамп впервые за девять лет прилетел в Пекин

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду.

В рамках визита Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что основное внимание стороны уделят вопросам торгово-экономических отношений между США и Китаем, а также ряду ключевых международных тем.

Последний визит Дональда Трампа в Китай проходил с 8 по 11 ноября 2017 года во время его первого президентского срока. Джо Байден за время пребывания на посту президента США КНР не посещал.

Ранее Китай указал США на четыре темы, которые не подлежат обсуждению при визите президента США в Пекин. Так, красными линиями стали тайваньский вопрос, демократия и права человека, политическая система, а также право Китая на развитие.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли встретится с Трампом в Китае. По его словам, это нереально.