День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 15:00

Трамп впервые за девять лет прилетел в Пекин

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду.

В рамках визита Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что основное внимание стороны уделят вопросам торгово-экономических отношений между США и Китаем, а также ряду ключевых международных тем.

Последний визит Дональда Трампа в Китай проходил с 8 по 11 ноября 2017 года во время его первого президентского срока. Джо Байден за время пребывания на посту президента США КНР не посещал.

Ранее Китай указал США на четыре темы, которые не подлежат обсуждению при визите президента США в Пекин. Так, красными линиями стали тайваньский вопрос, демократия и права человека, политическая система, а также право Китая на развитие.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли встретится с Трампом в Китае. По его словам, это нереально.

Мир
Китай
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский мечтает, что Трамп его не забудет на переговорах в Пекине
Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные
Британский министр решил добиться отстранения Стармера
Назван фактор, который поможет выявить абьюзера
Филипп Киркоров мог стать отцом в третий раз
Береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего самолета
Испания, ковид, смерть дочки: история любви Молчанова и его жены Консуэло
Госдума приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам
Суд решил судьбу экс-вице-губернатора Кубани
В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман пенсионеров
ВОЗ предупредила о риске заражения «животными» вирусами
МВД России объявило «охоту» на экс-министра обороны Британии
НАТО стянула западных режиссеров для кровавых инсценировок на Украине
Зоопсихолог рассказала, как обезопасить питомцев от укусов клещей
Воспитательница «заминировала» детский сад, чтобы уйти домой пораньше
Анджелина Джоли выставила на продажу поместье стоимостью $29,8 млн
Политолог ответил, чем связи Ермака с гадалками чреваты для Зеленского
Названы умные гаджеты, которые будут бесполезны и даже опасны
Жительницы Иркутска поздравили с юбилеем главного акушера
«Голос скрипел»: Додолев раскрыл детали последнего разговора с Молчановым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.