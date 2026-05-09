Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа в Китае

Президент РФ Владимир Путин вряд ли встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в Китае, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Известно, что американский президент посетит КНР 14–15 мая, передает РИА Новости.

По-моему, нереально, — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента РФ заявил, что контакты Москвы и Вашингтона стали более активными, в том числе на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения. По его словам, благодаря этому диалогу удалось достичь договоренности о трехдневном перемирии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. По словам представителя Кремля, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года.

Кроме того, Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается. При этом он напомнил, что у Путина в ходе поездки запланированы контакты на высшем уровне.