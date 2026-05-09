День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 16:56

Ушаков оценил возможность встречи Путина и Трампа в Китае

Ушаков: Путин вряд ли встретится с Трампом в Китае

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин вряд ли встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в Китае, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Известно, что американский президент посетит КНР 14–15 мая, передает РИА Новости.

По-моему, нереально, — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента РФ заявил, что контакты Москвы и Вашингтона стали более активными, в том числе на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения. По его словам, благодаря этому диалогу удалось достичь договоренности о трехдневном перемирии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. По словам представителя Кремля, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года.

Кроме того, Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается. При этом он напомнил, что у Путина в ходе поездки запланированы контакты на высшем уровне.

Власть
Россия
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.