Песков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Китай

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию о подготовке предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам представителя Кремля, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки.

Мы готовим действительно визит [Путина] в Китай. Мы синхронно с нашими друзьями из Пекина объявим сроки этого визита своевременно, — подтвердил Песков.

Перед этим в Кремле сообщили, что проект встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается. Песков напомнил, что у Путина в ходе поездки запланированы контакты на высшем уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года. По его словам, в настоящее время ведется разработка программы предстоящей поездки.