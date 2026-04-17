17 апреля 2026 в 14:24

Песков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Китай

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию о подготовке предстоящего визита Владимира Путина в Китай. По словам представителя Кремля, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки.

Мы готовим действительно визит [Путина] в Китай. Мы синхронно с нашими друзьями из Пекина объявим сроки этого визита своевременно, — подтвердил Песков.

Перед этим в Кремле сообщили, что проект встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается. Песков напомнил, что у Путина в ходе поездки запланированы контакты на высшем уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года. По его словам, в настоящее время ведется разработка программы предстоящей поездки.

Экс-полицейскому по делу взяток журналистам Baza продлили домашний арест
Пулковская обсерватория пострадала от атаки дронов под Петербургом
Неизвестный открыл огонь по авто тренера по скандинавской хотьбе
В одном регионе запустят речные маршруты раньше обычного срока
Экс-главу Госжилинспекции региона России задержали за списание имущества
Врач объяснила рост общей заболеваемости среди россиян
Стилист негативно оценила новый образ женившегося на юной балерине Бероева
Бывший участковый в Ноябрьске стал фигурантом дела о подделке доказательств
Раскрыто, почему Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу
ФНС потребовала признать банкротом сына Алибасова
Стало известно, снизился ли поток россиян в Турцию из-за Ближнего Востока
Израиль обвинили в срыве эвакуации палестинцев из Газы
Ливан выдвинул Израилю три жестких условия для мира
Молдавский аналитик объяснил, как Брюссель заманил Кишинев в ловушку
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
В Кремле выразили надежду на прочный мир между Израилем и Ливаном
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Песков: предложение России о вывозе иранского урана не востребовано США
Финансист ответил, как большинство россиян хранит накопления
Песков ответил на вопрос о заявлении Минобороны по дронам для ВСУ в Европе
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

