В Госдуме озвучили цели предстоящей поездки Путина в Китай

Депутат Чепа: Путин в ходе визита в КНР обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, предположил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По мнению парламентария, это две основные проблемы, волнующие мировое сообщество.

Китай является стратегическим партнером РФ, на которого приходится основная доля нашего торгового оборота. Наши руководители встречаются постоянно, обмениваются информацией по телефону. Вопросов, которые они могут обсуждать, огромное количество. Проблемы на Ближнем Востоке и на Украине наверняка будут обсуждаться, — высказался Чепа.

Депутат не исключил, что одной из тем станет глобальный энергетический кризис. По его словам, Путин может также затронуть вопросы сотрудничества России и Китая.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай находится в стадии подготовки. Сроки поездки будут объявлены позже.

