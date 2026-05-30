30 мая 2026 в 11:56

«Тактика террора»: сенатор Кастюкевич о минировании ВСУ трассы «Новороссия»

Минирование ВСУ трассы «Новороссия» — тактика террора, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, украинские военные пытаются запугать и убить мирных граждан, они игнорируют все нормы международного права.

Это тактика террора — запугивание, убийство мирных граждан, намеренные и целенаправленные преступные действия по отношению к гражданскому населению, — сказал Кастюкевич.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. Губернатор призвал водителей быть предельно внимательными и ограничить поездки без острой необходимости.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что мощный пожар на двух автоцистернах, перевозивших сжиженный газ, вспыхнул в регионе после атаки ВСУ. Инцидент произошел на 464-м километре трассы «Новороссия». Пострадал один мужчина.

