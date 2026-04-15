В Кремле поставили точку в вопросе о встрече Путина и Трампа за границей Песков исключил встречу Путина и Трампа во время визита в Китай

Возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что у Путина в ходе поездки запланированы контакты на высшем уровне, передает РИА Новости.

Сейчас таких задумок нет, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что визит Путина в Китай находится в стадии подготовки. Сроки поездки будут объявлены позже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года. По его словам, в настоящее время ведется разработка программы предстоящей поездки.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Путин в ходе визита в Китай обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. По мнению парламентария, это две основные проблемы, волнующие мировое сообщество. Депутат не исключил, что одной из тем станет глобальный энергетический кризис.

До этого стало известно, что переговоры Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.