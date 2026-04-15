Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 12:26

В Кремле поставили точку в вопросе о встрече Путина и Трампа за границей

Песков исключил встречу Путина и Трампа во время визита в Китай

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что у Путина в ходе поездки запланированы контакты на высшем уровне, передает РИА Новости.

Сейчас таких задумок нет, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что визит Путина в Китай находится в стадии подготовки. Сроки поездки будут объявлены позже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года. По его словам, в настоящее время ведется разработка программы предстоящей поездки.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Путин в ходе визита в Китай обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. По мнению парламентария, это две основные проблемы, волнующие мировое сообщество. Депутат не исключил, что одной из тем станет глобальный энергетический кризис.

До этого стало известно, что переговоры Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.

Власть
Владимир Путин
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприниматель Карапетян решил отказаться от российского гражданства
Российский регион направил Дагестану 300 тонн гумпомощи
Глава Пентагона Хегсет пропустит встречу в формате «Рамштайн»
Адвокат раскрыл, высоки ли шансы Чекалина на пересмотр приговора
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.