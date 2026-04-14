Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 23:58

Переговоры Лаврова и Ван И в Китае длились почти четыре часа

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала». Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.

Она (беседа. — NEWS.ru) продолжалась, как подсчитали китайские коллеги, четыре часа, — заявила Захарова.

По ее словам, первая часть встречи прошла в традиционном формате. Затем обсуждение было продолжено за рабочим ужином, где стороны затронули прежде всего геополитические вопросы.

До этого Лавров на презентации Международного фестиваля молодежи заявлял, что Россия демонстрирует открытость, гостеприимство и готовность к взаимодействию со всеми странами и народами. Речь идет о тех, кто разделяет ценности мира, добра и справедливости.

Кроме того, в России ожидается прибытие президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом. По словам главы индонезийского МИД Сугионо, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Власть
Китай
Сергей Лавров
Ван И
переговоры
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.