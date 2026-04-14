Переговоры Лаврова и Ван И в Китае длились почти четыре часа

Переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала». Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.

Она (беседа. — NEWS.ru) продолжалась, как подсчитали китайские коллеги, четыре часа, — заявила Захарова.

По ее словам, первая часть встречи прошла в традиционном формате. Затем обсуждение было продолжено за рабочим ужином, где стороны затронули прежде всего геополитические вопросы.

До этого Лавров на презентации Международного фестиваля молодежи заявлял, что Россия демонстрирует открытость, гостеприимство и готовность к взаимодействию со всеми странами и народами. Речь идет о тех, кто разделяет ценности мира, добра и справедливости.

Кроме того, в России ожидается прибытие президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом. По словам главы индонезийского МИД Сугионо, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.