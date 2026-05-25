МИД Китая опроверг критику Такаити на встрече Си Цзиньпина с Трампом

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Official White House/Daniel Torok
Сообщения в западных СМИ о том, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы вышел из себя на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, не соответствуют действительности, сообщает Global Times со ссылкой на представителя МИД КНР Мао Нин. Она не уточнила, что могло послужить основанием для подобных публикаций.

Что касается встречи глав КНР и США, то Китай уже опубликовал соответствующую информацию [о переговорах]. Содержание упомянутых вами сообщений не соответствует данным, имеющимся в распоряжении китайской стороны, — сказала дипломат.

Ранее Financial Times сообщила, что председатель КНР повысил голос на саммите с президентом США. Это произошло во время обсуждения темы Японии и ее оборонной политики. Источники отмечали, что этот эпизод стал неожиданным для американской стороны. Момент оказался самым напряженным в ходе двухдневной встречи лидеров США и Китая, подчеркнули в источнике.

До этого сообщалось, что Трамп предложил председателю КНР договориться о совместных действиях с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда. Источники не уточняют, что именно ответил Си Цзиньпин на это предложение Трампа.

