Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве, заявила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в канале на платформе МАКС. По информации ведомства, сейчас из здания эвакуируют людей — внутри может находиться около 600 человек.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте ЧП работают сотрудники экстренные службы. Предварительно, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Сведений о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной деревне Евсеево. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

До этого стало известно, что в Набережных Челнах прямо во время движения загорелся пассажирский автобус, принадлежащий муниципальному предприятию «Городской транспорт». В момент происшествия транспортное средство не находилось на маршруте.

